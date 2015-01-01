Орловские медики запустили уникальный проект обучения родителей

На базе отделения реабилитации НКМЦ начался двухнедельный интенсив для пациентов и их родителей. Среди его ведущих — приглашенные специалисты по физической и социальной реабилитации из Санкт-Петербурга.

Двухнедельный интенсив — это заключительный этап проекта поддержки детей с множественными нарушениями, который отделение реабилитации ведет совместно с Ливенской епархией и НКО «Физическая реабилитация». Главная его цель — превратить родителей в домашних реабилитологов и научить их тому, что умеют врачи. Занятия проходят вместе с родителями. Учатся оба — и мама, и ребенок.

— Мы более 4 лет оказываем помощь особенным деткам и их семьям. Раньше это была материальная помощь. Но позже мы поняли, что вывозить детей на реабилитацию тяжело и физически и материально, а реабилитироваться нужно постоянно и лучше там, где ты живешь. Главным реабилитологом в жизни ребенка должна быть семья и местные специалисты, которые доступны для семьи. Мы нашли группу специалистов, очень успешных, которые образовывают и родителей, и специалистов по всей России, повышают уровень жизни особенных детей, уровень ухода за ними. Сейчас они приехали к нам, — рассказала Светлана Черенкова, руководитель епархиального семейного центра «Святые покрова», руководитель программы «Розовое детство»:

В интенсив-группе участвуют 16 детей и их родителей. Возраст участников от года до 15 лет. У каждого из них своя программа реабилитации, в которой наряду с детьми участвуют и их родители. И это не только курсы массажа, лечебной физкультуры или занятия на тренажёрах. Специалисты учат родителей также правильному быту и социализации ребенка с ограниченными возможностями.

— Мы обсуждаем с мамами те проблемы и перспективы, которые есть у ребенка и пытаемся сделать так, чтобы реабилитация, которая началась здесь, продолжилась и дома. Чтобы мама знала, каким образом она может организовать ежедневные рутины: переодевание, положение сидя во время игры, купание, кормление, чтобы это не вызывало трудности. Мы оцениваем, какие есть у ребенка коммуникативные, игровые, двигательные возможности – какая адаптация ему нужна для повседневной жизни. Дети здесь очень разные. Здесь не получается среднего подхода по больнице, назначения всем какого-то одного метода. Современная реабилитационная помощь детям с множественными нарушениями строится с того, что специалист смотрит на ребенка и вместе с родителями выбирает те проблемы, которые нужно решать в данный момент и выбирает для их решения индивидуальные методы и подходы, — добавила врач, физический терапевт, руководитель НКО «Физическая реабилитация» Екатерина Клочкова.

— Заключительный интенсив — это связующая часть между специалистами на дому, которыми являются мамы и папы и специалистами-медиками. После любого курса реабилитации дети уезжают домой и должны продолжать реабилитацию дома с помощью родителей. Сейчас к нам приехали высококлассные специалисты, которые обучают нас и родителей правильному позиционированию, быту, социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Курс направлен на обучение родителей, а параллельно с ними образование получают и наши специалисты. Этот проект — колоссальная поддержка в развитии реабилитации детей в Орловской области, — отметила заведующая отделением реабилитации НКМЦ Екатерина Омельченко.