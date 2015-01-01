Орловские метеорологи получат доплеровский радиометеорологический локатор

В ближайшее время в Орловской области появится доплеровский радиометеорологический локатор, благодаря чему метеорологи смогут существенно изменить свои прогнозы, сделав из более «локальными» и точными. О новом оборудовании в интервью «Вести.Орел» рассказал начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов.

Радиолокаторы сейчас устанавливаются Росгидрометом на территории всей страны, с целью создания единой системы радиолокационных метеорологических наблюдений. Всего до 2020 года запланировано установить около 140 радиолокаторов ДМРЛ-С, — уточняет Кировский гидрометцентр и приводит характеристики нового оборудования.

На сегодняшний день дистанционные доплеровские метеорологические радиолокаторы сявляются уникальным средством метеонаблюдений. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать информацию о местоположении и перемещение облачных образований, о возникновении зон интенсивных осадков, фиксировать зоны опасных явлений, в том числе гроз, града, шквалов, следить за их развитием и перемещением. Современные радиолокаторы имеют радиус обзора 250-300 км и позволяют осуществлять циклические наблюдения с периодичностью от 3 до 15 минут в круглосуточном автоматизированном режиме, предоставляя данные с высоким пространственным разрешением. Информация с этих локаторов хорошо дополняет данные метеорологических спутников, которые для зондирования атмосферы используют пассивные методы. В отличие от спутников, специально разработанное для радиолокатора программное обеспечение даёт возможность заниматься обработкой и интерпретацией поступившей информации. Кроме того, позволяет соотносить метеоявления на карте с синоптической ситуацией.

То есть если раньше синоптики предсказывали заранее, что область в целом ждет дождь с грозой и градом — то теперь они смогут предсказать путь грозового фронта и предупредить жителей конкретных населенных пунктов о надвигающейся непогоде.

 

Мониторинг ОНФ показал, что средняя стоимость метра искусственной ели при госзакупках составляет 12...
Полицейские задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений орловцу
В Орле участки под захоронения выделяли за взятки
Опубликовано 24 Мар 2017 в 13:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"