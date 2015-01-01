Орловские мини-футболисты стали лучшими в ЦФО

Среди 27 команд подразделений МВД по ЦФО первое место по мини-футболу завоевала команда линейного отдела МВД России на станции Орел. Турнир по мини-футболу прошел на базе спортивного комплекса «Динамо» в городе Химки Московской области. Основной задачей была пропаганды здорового образа жизни, укрепления здоровья сотрудников линейных отделов и повышение уровня физподготовки. К тому же этот вид спорт помогает в выработке основных физических качеств, необходимых для выполнения служебных обязанностей.

Сегодня в актовом зале начальник ЛО МВД России на станции Орел полковник полиции Волчков В.В. поздравил с почетным первым местом в командном зачете в комплексных соревнованиях спартакиады всех участвовавших сотрудников из подразделений дежурной части и патрульно-постовой службы.