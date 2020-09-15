Орловские мусорные войны заинтересовали антимонопольщиков

Ситуация с соблюдением антимонопольного законодательства в сфере обращения с отходами будет детально рассмотрена в УФАС через неделю. На заседании общественного совета, которое состоится 23 сентября в 15:00, в числе прочих вынесен и вопрос “мусорных войн”. Напомним, конфликты в сфере обращения с отходами постоянно попадают в поле зрения СМИ. В регоператоре “Зеленой роще” уже дважды сменился руководитель, а с несколькими перевозчиками были расторгнуты контракты. Какой именно из многочисленных скандалов стал поводом для “разбора полетов” в УФАС — станет понятно уже на заседании совета. СМИ просят регистрироваться для освещения заседания заранее.