15 сентября 2020



Орловские мусорные войны заинтересовали антимонопольщиков

Ситуация с соблюдением антимонопольного законодательства в сфере обращения с отходами будет детально рассмотрена в УФАС через неделю. На заседании общественного совета, которое состоится 23 сентября в 15:00, в числе прочих вынесен и вопрос “мусорных войн”. Напомним, конфликты в сфере обращения с отходами постоянно попадают в поле зрения СМИ. В регоператоре “Зеленой роще” уже дважды сменился руководитель, а с несколькими перевозчиками были расторгнуты контракты. Какой именно из многочисленных скандалов стал поводом для “разбора полетов” в УФАС — станет понятно уже на заседании совета. СМИ просят регистрироваться для освещения заседания заранее.

 

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Опубликовано 15 Сен 2020 в 17:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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