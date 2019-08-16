Орловские музеи примут участие в необычной выставке

С 7 по 8 сентября 2019 г. впервые в России пройдет уникальная выставка «Частные музеи России. Самородки России». Выставка уникальна по своим масштабам и возможностям — это социальный проект. Как для участников выставки, так и для всех гостей мероприятие совершенно бесплатно. Впервые в истории России более 100 владельцев частных отечественных музеев в одном выставочном пространстве представят свои проекты. От Орла в проекте и выставке участвуют два музея: это Музей коллекционных кукол и Музей русские часы, сообщил туристский информационный центр Орловской области.