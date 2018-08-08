Орловские мужчины до пенсии не доживут

Орелстат опубликовал официальные данные о продолжительности жизни местных жителей. Напомним, правительство РФ предлагает увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет. Если данные изменения вступят в силу — то орловцы просто не будут доживать до пенсии. Сейчас в среднем орловский мужчина живет 65 лет. За последние 8 лет продолжительность жизни мужчин выросла всего на три года. При этом не приводится никаких объяснений — чем вызвано увеличение продолжительности жизни и сохранится ли эта тенденция в дальнейшем. А опасения более, чем обоснованы и это опять же подтверждает беспристрастная статистика. За последние 8 лет средняя продолжительность жизни мужчин не только росла. В 2012 и 2014 продолжительность жизни падала. Соответственно, нет никаких гарантий, что к тому времени, как будет увеличен пенсионный возраст, орловские мужчины доживут хотя бы до 65 лет.