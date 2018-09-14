Орловские мужчины все чаще берут отпуск по уходу за ребенком

Мужчина в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет постепенно перестаёт быть исключением из правил. Это необычно, но удобно, если мама по какой-либо причине не может ухаживать за новорожденным.

— Сегодня в Орловской области в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет находится 61 отец. Каждый из них получает положенные выплаты по линии Фонда социального страхования. Так, с начала года мужчины получили единовременных пособий при рождении ребенка и по уходу за ним на общую сумму более 7 млн рублей, — отмечает управляющий реготделением Фонда социального страхования Олег Ревякин.

В основном, в отпуске по уходу за ребенком находятся отцы в возрасте от 29 до 35 лет. Преимущественно они проживают в Орле, Ливнах и Мценске. Некоторые из них ранее уже обзавелись старшими детьми, но в основном папы ухаживают за первенцами. Напомним, отпуск по уходу за ребенком может быть предоставлен не только матери или отцу ребенка, но и бабушке, дедушке, другому родственнику или опекуну, фактически осуществляющему уход за ребенком.