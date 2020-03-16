Орловские налоговики из-за короновируса отменяют Дни открытых дверей

Управление ФНС России по Орловской области сообщает об отмене мероприятий по проведению Дней открытых дверей в марте и апреле текущего года в соответствии с распоряжением Федеральной налоговой службы от 11.03.2020 №80@ «О мерах по предупреждению распространения короновируса 2019-nCoV».

Ранее проведение акции «День открытых дверей», посвященной вопросам декларирования доходов физических лиц, анонсировалось 23-24 марта и 24-25 апреля во всех налоговых инспекциях Орловской области.

УФНС России по Орловской области также сообщает, что налоговые органы региона продолжают работу в обычном режиме. Спланировать свой визит в налоговую инспекцию орловчане могут с помощью специального Интернет-сервиса ФНС России.