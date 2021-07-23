Орловские налоговики начали бесплатно раздавать электронные подписи

С 1 июля во всех налоговых инспекциях Орловской области начали свою работу точки выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи (КЭП). К сегодняшнему дню орловцы уже получили более 100 КЭП. Бесплатную подпись удостоверяющего центра ФНС России могут получить индивидуальные предприниматели, лица имеющие право действовать от имени юридических лиц без доверенности, и нотариусы. Для этого необходимо посетить любую налоговую инспекцию региона с паспортом и СНИЛСом, чтобы подать специальное заявление.

Квалифицированный сертификат записывается на носитель ключевой информации, сертифицированный ФСТЭК или ФСБ России, и имеющий документы, подтверждающие соответствие требованиям регуляторов. Нотариусы подают заявление на получение сертификата через информационную систему «еНот».

Лица, имеющие право действовать без доверенности от имени организации, и индивидуальные предприниматели также могут подать заявление на выпуск КЭП через «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица».

Напомним, с 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для ИП, нотариусов и лиц, имеющих право действовать от имени компаний без доверенности. Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами для данных категорий пользователей, заканчивается 1 января 2022 года. Чтобы обеспечить бесшовный переход от платной услуги к бесплатной, ФНС начал выдачу КЭП уже с 1 июля 2021 года. Несмотря на достаточный запас времени, налоговики рекомендует не откладывать получение квалифицированной электронной подписи на последний день, поскольку это может привести к ажиотажу на услугу и созданию очередей.

На сегодняшний день квалифицированная электронная подпись – одно из обязательных условий ведения бизнеса. Это аналог собственноручной подписи, который необходим для сдачи отчетности в контролирующие органы, участия в электронных торгах, работы с государственными информационными системами, ведения электронного документооборота внутри компании или с ее внешними контрагентами и многого другого.