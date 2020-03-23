Орловские налоговики намерены мониторить экономические проблемы в связи с коронавирусом

В УФНС России по Орловской области создан ситуационный центр для мониторинга экономических проблем, связанным с распространением коронавируса, информирует пресс-служба ведомства.

Ситуационный центр осуществляет еженедельный сбор и мониторинг информации, в том числе, по обращениям налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Также будет организован обмен информацией по экономическим и социальным вопросам с органами власти Орловской области, всеми муниципальными образованиями и профессиональным бизнес-сообществом.

Представители бизнеса могут обратиться в ситуационный центр УФНС России по Орловской области по телефону +7 (4862) 47-08-51, а также по адресу электронной почты sc.r5700@nalog.ru. Контактное лицо – главный государственный налоговый инспектор аналитического отдела УФНС России по Орловской области Наталья Анатольевна Васина.