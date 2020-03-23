23 марта 2020



Орловские налоговики намерены мониторить экономические проблемы в связи с коронавирусом

В УФНС России по Орловской области создан ситуационный центр для мониторинга экономических проблем, связанным с распространением коронавируса, информирует пресс-служба ведомства.

Ситуационный центр осуществляет еженедельный сбор и мониторинг информации, в том числе, по обращениям налогоплательщиков о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Также будет организован обмен информацией по экономическим и социальным вопросам с органами власти Орловской области, всеми муниципальными образованиями и профессиональным бизнес-сообществом.

Представители бизнеса могут обратиться в ситуационный центр УФНС России по Орловской области по телефону +7 (4862) 47-08-51, а также по адресу электронной почты sc.r5700@nalog.ru. Контактное лицо – главный государственный налоговый инспектор аналитического отдела УФНС России по Орловской области Наталья Анатольевна Васина.

 

Акция «Молодежь против наркотиков» пройдет в Орле
На жительниц Орла, фиктивно прописавших у себя иностранцев, возбудили уголовные дела
Завтра в Орловском краеведческом музее открывается выставка «Сказка странствий»
Опубликовано 23 Мар 2020 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

Комментарии закрыты.

Новости

О борьбе жителей д. Овсянниково за блага цивилизации.



Праздничный ужин для любимых в день 8 марта по рецепту депутата Рыбакова.



О европейских стандартах и мусорной реформе.



С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"