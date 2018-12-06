Орловские налоговики напоминают: оплатить долги по налогам можно через Интернет

3 декабря истек срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2017 год. Несвоевременная уплата налогов повлекла за собой начисление пени за каждый календарный день просрочки платежа в процентах от неуплаченной суммы.

Тем, кто не успел заплатить налоги вовремя, во избежание увеличения долга УФНС России по Орловской области рекомендует в ближайшее время исполнить свою обязанность.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы, с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», а также на портале госуслуг.

УФНС России по Орловской области напоминает: несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке и может повлечь такие негативные последствия как арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу, информирует пресс-служба УФНС по Орловской области.