6 декабря 2018



Орловские налоговики напоминают: оплатить долги по налогам можно через Интернет

3 декабря истек срок уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц за 2017 год. Несвоевременная уплата налогов повлекла за собой начисление пени за каждый календарный день просрочки платежа в процентах от неуплаченной суммы.

Тем, кто не успел заплатить налоги вовремя, во избежание увеличения долга УФНС России по Орловской области рекомендует в ближайшее время исполнить свою обязанность.

Оплатить налоги можно любым удобным способом: через отделения банков и их терминалы, с помощью электронных сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги», а также на портале госуслуг.

УФНС России по Орловской области напоминает: несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу основания для взыскания задолженности в принудительном порядке и может повлечь такие негативные последствия как арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу, информирует пресс-служба УФНС по Орловской области.

 

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Опубликовано 06 Дек 2018 в 12:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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