Орловские налоговики насчитали 280 дорогостоящих автомобилей в регионе

В Орловской области владельцы 280 дорогостоящих автомобилей заплатят повышенный транспортный налог.

Общая сумма налога, которую необходимо оплатить владельцам таких авто, превысила 6 млн. рублей.

Повышающие коэффициенты при расчете транспортного налога в отношении дорогостоящих автомобилей введены с 2014 года и зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости. В соответствии со ст. 362 НК РФ исчисление налога производится с учетом коэффициентов:

— 1,1 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет;

— 2 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 5 миллионов до 10 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет;

— 3 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов до 15 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет;

— 3 — в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Перечень легковых автомобилей со средней стоимостью от 3 млн. рублей для расчета транспортного налога ежегодно публикуется на сайте Минпромторга России. В перечень за 2018 год включено более 1120 марок и моделей (версий) машин.

Срок уплаты транспортного, земельного налога, а также налога на имущество физических лиц за 2018 год истекает 2 декабря 2019 года. Рассчитаться с бюджетом можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России и в отделениях банков, в том числе, через их терминалы. Опоздание с уплатой налогов повлечет за собой начисление пени за каждый календарный день просрочки платежа в процентах от неуплаченной суммы, напоминает УФНС по Орловской области.