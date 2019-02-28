Орловские налоговики разъясняют, кто может стать самозанятым

Эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 1 января 2019 года проходит в четырех регионах – в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. В случае, если самозанятый ведет свою деятельность на территории нескольких субъектов, то для применения НПД он может выбрать любой из экспериментальных регионов, на территории которого он ведет деятельность.

Если физическое лицо оказывает услуги как в субъекте Российской Федерации, включенном в эксперимент, так и в других регионах, не включенных в эксперимент, то физическое лицо вправе применять НПД в отношении всех доходов, которые являются объектом обложения НПД. Более подробные разъяснения можно найти на сайте ФНС России www.nalog.ru, информирует ИФНС по г. Орлу.