7 октября 2019



Орловские налоговики рекомендуют закрыть недействующие ИП

 

По состоянию на 01.10.2019 года в налоговой инспекции по городу Орлу числились более 87 миллионов рублей задолженности по страховым взносам. При этом 45,8 миллионf рублей из этой суммы — задолженность текущего года.

Налоговая инспекция напоминает, что наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры (в том числе, приостановить операции на счетах должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы Российской Федерации).

В случае отсутствия финансово-хозяйственной деятельности в целях снятия налоговой нагрузки налоговики рекомендуют прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации.

На сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в разделе «Индивидуальные предприниматели» (подраздел «Меня интересует», подраздел «Прекращение деятельности ИП») размещена пошаговая инструкция о действиях на этапах госрегистрации при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, напоминает ИФНС по г. Орлу.

 

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Опубликовано 07 Окт 2019 в 17:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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