29 марта 2022



Орловские налоговики упростили получение цифровых подписей

Получить бесплатную квалифицированную электронную подпись (КЭП) стало еще проще. ФНС заключен договор с организацией, занимающейся вендинговой торговлей, на размещение в налоговых органах региона вендинговых аппаратов по реализации сертифицированных токенов для хранения КЭП.

Вендинговый аппарат — устройство, осуществляющее мелкорозничную торговлю товарами и услугами, оплата и выдача которых происходит с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца. (Вы наверняка видели такие – по продаже чипсов, шоколадных батончиков, банок «Пепси», жвачек и т.п.)

Для чего понадобилось ставить такие аппараты в налоговых? Просто в случае отсутствия у заявителя сертифицированного носителя ключевой информации (токена), необходимого для получения КЭП, приобрести его можно тут же в здании.

Напомним, что с 1 января 2022 года на ФНС России возложены функции по выпуску квалифицированной электронной подписи для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени организации. Для этих целей в налоговых органах региона действуют Удостоверяющие центры ФНС России (УЦ ФНС России), на которые возложены функции по регистрации и выдаче бесплатных электронных подписей.

Электронная подпись, выданная УЦ ФНС России, может использоваться на всех электронных площадках и сервисах, а также при предоставлении налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

В рамках предоставления услуги по выдаче КЭП действует принцип экстерриториальности, то есть заявитель может обратиться в любой налоговый орган, независимо от места жительства и места регистрации организации или ИП.

Для получения КЭП заявителю необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и носитель ключевой информации (токен), который должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России или ФСБ России.

Всего УЦ ФНС России региона, с учетом переходного периода с 01.07.2021 года, уже выдано более 4340 КЭП.

 

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Опубликовано 29 Мар 2022 в 18:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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