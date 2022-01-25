25 января 2022



Орловские налоговики увеличили сборы на треть

УФНС опубликовала предварительные итоги поступлений за 2021 год. По данным пресс-службы ведомства, в консолидированный бюджет собрано около 40 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объем платежей увеличился на треть или 9,9 млрд рублей. Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 12,4 млрд рублей или в 1,5 раза выше, чем за 2020 год (+3,9 млрд рублей).

В бюджет территории мобилизовано около 27,6 млрд рублей с превышением на 27,8% или в абсолютном выражении 6 млрд рублей к показателям 2020 года.

Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 2021 год на территории Орловской области собрано более 22,4 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 8,8% или на 1,8 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года

 

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Опубликовано 25 Янв 2022 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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