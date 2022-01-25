Орловские налоговики увеличили сборы на треть

УФНС опубликовала предварительные итоги поступлений за 2021 год. По данным пресс-службы ведомства, в консолидированный бюджет собрано около 40 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом объем платежей увеличился на треть или 9,9 млрд рублей. Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили около 12,4 млрд рублей или в 1,5 раза выше, чем за 2020 год (+3,9 млрд рублей).

В бюджет территории мобилизовано около 27,6 млрд рублей с превышением на 27,8% или в абсолютном выражении 6 млрд рублей к показателям 2020 года.

Кроме того, налоговой службой, как главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, за 2021 год на территории Орловской области собрано более 22,4 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что на 8,8% или на 1,8 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года