26 марта 2020



Орловские налоговики временно не принимают по субботам

С 28 марта в налоговых инспекциях Орловской области в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) временно приостановлен прием налогоплательщиков в рабочие субботы. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

С понедельника по пятницу налоговые органы региона работают в штатном режиме. Однако УФНС России по Орловской области рекомендует гражданам и представителям бизнеса соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний и сократить количество посещений операционных залов налоговых инспекций, перейдя на дистанционное получение услуг.

Обратиться в налоговый орган для решения вопросов налогоплательщики могут в электронном виде через Интернет-сервисы ФНС России, почтовым отправлением или по федеральному номеру Единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Организации и индивидуальные предприниматели также имеют возможность взаимодействовать с налоговыми инспекциями по телекоммуникационным каналам связи, напоминает пресс-служба УФНС по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Мар 2020 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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