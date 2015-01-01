Орловские налоговые инспекции продлили время работы

С 1 апреля по 2 мая налоговые инспекции Орловской области продлили часы работы. Это сделано чтобы создать наиболее комфортные условия для налогоплательщиков региона, желающих подать декларацию 3-НДФЛ, а также проконсультироваться по вопросам ее заполнения или заявить налоговый вычет. ИФНС России по Орлу и межрайонные инспекции принимают посетителей:

— ежедневно в рабочие дни – с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;

— по субботам — с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 минут.

УФНС России по Орловской области напоминает: срок предоставления декларации по налогу на доходы физических лиц за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.

 

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Опубликовано 07 Апр 2017 в 12:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 20

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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