Орловские налоговые инспекции продлили время работы

С 1 апреля по 2 мая налоговые инспекции Орловской области продлили часы работы. Это сделано чтобы создать наиболее комфортные условия для налогоплательщиков региона, желающих подать декларацию 3-НДФЛ, а также проконсультироваться по вопросам ее заполнения или заявить налоговый вычет. ИФНС России по Орлу и межрайонные инспекции принимают посетителей:

— ежедневно в рабочие дни – с 9 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;

— по субботам — с 10 час. 00 мин. до 15 час. 00 минут.

УФНС России по Орловской области напоминает: срок предоставления декларации по налогу на доходы физических лиц за 2016 год истекает 2 мая 2017 года.