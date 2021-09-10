10 сентября 2021



Орловские нумизматы могут пополнить коллекцию монетой с Достоевским

В 2021 году отмечается 200-летний юбилей великого русского писателя и классика мировой литературы Федора Достоевского. К этому событию Банк России 10 сентября выпустил в обращение памятную серебряную монету. Монета «Писатель Ф.М. Достоевский, к 200-летию со дня рождения (11.11.1821)» выходит в серии «Выдающиеся личности России» (каталожный № 5110-0168).

Серебряная монета номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 33,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «2 РУБЛЯ», дата: «2021 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ф.М. Достоевского, свечи и книги на фоне выполненных в технике лазерного матирования вида Санкт-Петербурга и рукописного текста; внизу — факсимиле подписи писателя и годы жизни в две строки: «1821» и «1881». Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф». Тираж монеты — всего 3 тысячи. Так что увидеть ее можно будет только в коллекциях нумизматов.

 

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Опубликовано 10 Сен 2021 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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