Орловские огнеборцы ликвидировали условный пожар в хотынецком храме

Сотрудники пожарно-спасательной части № 35 Хотынецкого района провели пожарно-тактическое учение в Свято-Никольском храме в Хотынце.
По замыслу учения, работники храма обнаружили возгорание внутри помещения на площади 50 квадратных метров. Возникла угроза жизни и здоровью людей. После отключения электроэнергии была проведена эвакуация и вызвана пожарная охрана. Первичными средствами пожаротушения огонь ликвидировать не удалось.
К месту условного возгорания прибыли пожарные расчеты. Вскоре «пожар» был локализован и потушен.

Сотрудниками МЧС были проверены маршруты эвакуации людей из здания, определены схемы подачи огнетушащих веществ.
В ходе занятий было проверено наружное противопожарное водоснабжение объекта. После учений состоялся их разбор, дана оценка действиям по организации и управлению силами и средствами при тушении возможного пожара, сообщает региональное ГУ МЧС.

 

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Опубликовано 23 Апр 2018 в 17:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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