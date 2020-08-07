Орловские огороды атаковал опасный карантинный сорняк

В этом году сложились благоприятные условия для развития сорной растительности, в том числе и карантинных сорных растений. Одним из них является повилика полевая. Этот паразитный сорняк поражает многие растения разных классов, начиная от сельскохозяйственных и декоративных культур и заканчивая дикорастущей растительностью. Паразитирует повилика полевая более чем на 200-ах видах растений. Семена этого сорняка сохраняют свою жизнеспособность в почве 8 – 10 лет. Прорастая, семена дают корень, и вьющийся стебелёк, который извиваясь, ищет ближайшее растение-хозяина, и как только такое растение найдено, корень повилике больше не нужен, он сразу отсыхает, стебли повилики обвивают растения-хозяина, присасываются к нему гаусториями (специальные выросты). Если оборвать растение повилики, от растения-хозяина, то вскоре от оставшихся гаусторий образуются новые вьющиеся стебли, паразит себя восстановит.

Повилика не только снижает урожай, но и ухудшает качество продукции, кроме того она является переносчиком растительных фитоплазм и вирусов, в повилике содержаться алкалоиды кускудин и кустанин, которые являются причиной отравления животных при поедании засоренного повиликой сена.

Для борьбы с очагами повилики используются все виды агротехнических мероприятий, вспашка, культивация, боронование и т.д., а также агрохимический метод с использованием гербицидов сплошного действия. Биологических методов борьбы нет.

Сейчас ставится задача — не дать распространиться по Орловщине этому карантинному вредному сорняку. Лица виновные в нарушении правил борьбы с карантинными, растениями могут быть привлечены к административной ответственности¸- напомнили в пресс-службе Россельхознадзора.