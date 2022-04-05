Орловские охотники добывают уток с «червями» в мышцах. Что происходит?

На территории Орловской области разрешена весенняя охота на перелётную птицу. В последнее время в управление Россельхознадзора поступает информация от охотников, о том, что при разделке тушек добытых уток в мышцах находят большое количество белых «червячков» и задают вопрос что делать и как поступить? Кроме того в сети Интернет опубликовано большое количество видеороликов, на которых запечатлен процесс разделки тушек добытых диких уток. В процессе их разделки авторы видео отмечают наличие в скелетной мускулатуре, особенно в грудных мышцах, таких же поражений. Всё это свидетельствует о заражении уток саркоцистозом.

Саркоцистоз (саркоспоридиоз) — хроническое заболевание зверей и диких птиц, часто заканчивающееся смертельным исходом. При сильном поражении организма происходит перерождение мышц, появляются истощение, гидремия тканей. Возбудителем заболевания являются паразиты, которые относятся к роду Sarcocystis.

Саркоцистами помимо диких уток поражаются косули, олени, кабаны, зайцы, крысы, мыши. Цисты расположены в межмышечной соединительной ткани.

Заражение саркоцистозом человека может проявляться в двух формах заболеваний:

— первая сопровождается диареей, умеренной лихорадкой и рвотой (кишечная форма проявляется при заражении человеческими типами паразитов S. hominis и S. suihominis);

— вторая протекает при мышечной боли, переходящей в отек и лихорадку (мышечная форма).

В большинстве случаев заражение людей саркоцистами протекает бессимптомно. При кишечном саркозистозе люди заражаются, потребляя в пищу недоваренное мясо, содержащее паразитов. Мышечная форма возникает при орально-фекальном пути заражения паразитами, которые были выделены в окружающую среду с экскрементами животных (наиболее вероятный путь — это непреднамеренное проглатывание паразитов с зараженной экскрементами водой или пищей).

Чтобы уберечься от саркоцистоза, надо всем соблюдать правила профилактики:

— строго следить за гигиеной рук, посуды и другого инвентаря после контакта с сырым мясом;

— категорически запретить скармливание кошкам и собакам сырого мяса, пораженного саркоцистами;

— обезвреживать зараженное мясо проваркой в течение 30–60 минут или промораживанием при температуре — 20°С (внутри туши) в течение 24 часов;

— подвергать технической утилизации тушки птиц, пораженных саркоцистами;

— мясо добытых диких уток подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе.