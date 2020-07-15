15 июля 2020



Орловские охотники готовят документы к новому сезону

Орловцы могут получить разрешение на любительскую и спортивную охоту в 2020-2021 годах. Как пояснили в пресс-службе обладминистрации, прием заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории региона начнется с 10 августа 2020 года в управлении экологического надзора. Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий, необходимо наличие охотничьего билета единого федерального образца и квитанции об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей.

Заявления принимаются по адресу: г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, дом 16, каб. 17, тел. 458-957, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Напомним, охота на пушных животных на территории области проводится в определенные сроки. Так, охота на зайца-русака, лисицу, волка возможна с 15 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года, охота на хоря лесного, куницу, енотовидную собаку, норку американскую, белку − с 15 августа 2020 года по 28 февраля 2021 года.

 

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Опубликовано 15 Июл 2020 в 17:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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