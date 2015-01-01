Орловские охотники готовят ружья к летне-осеннему сезону

В июле-августе на территории Орловской области открывается охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь. Как сообщает Орелоблэконадзор, охота на боровую дичь разрешается в период с 18 августа по 31 декабря 2018 года.

Охота с легавыми собаками, ретриверами, спаниелями на болотно-луговую дичь будет разрешена в период с 25 июля по 15 ноября, а на боровую, полевую и степную дичь – с 5 августа по 31 декабря 2018 года.

Орелоблэконадзор напоминает о необходимости соблюдения правил охоты, техники безопасности при обращении с оружием, правил пожарной безопасности. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет, на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку. Осуществлять охоту необходимо на территории и в пределах норм добычи охотничьих ресурсов, указанных в разрешении на добычу. На землях населенных пунктов охота невозможна.

На охоте запрещается добывать животных с применением огнестрельного оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять по неясно видимой цели или пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередач, а также вдоль линии стрелков. Также нельзя стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным, межевым, рекламным конструкциям, жилым и нежилым помещениям. Также запрещено нахождение в охотничьих угодьях в механических транспортных средствах, плавательных средствах с включенным мотором.

Недопустимо применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными, охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом для охоты на пернатую дичь, охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями. В период летне-осенней охоты запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Орловской области, выжигание растительности.