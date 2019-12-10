Орловские оперативники помогли белгородским коллегам раскрыть дело

В Белгороде с заявлением о мошенничестве в полицию обратился 31-летний местный житель. Мужчина сообщил, что увидел на одном из интернет-сайтов объявление о продаже синтезатора. Решив приобрести музыкальный инструмент, он перечислил на указанный продавцом счет 35 тысяч рублей. После получения денег продавец перестал выходить на связь и потерпевший свой заказ так и не получил.

Полицейские установили, что преступный след ведет в соседний регион. В результате совместной работы орловские и белгородские оперативники выяснили, что к мошенничеству причастен 28-летний житель Орловской области. Мужчина был задержан полицейскими при силовой поддержке ОМОНа. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.