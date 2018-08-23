23 августа 2018



Орловские оперативники разыскали злоумышленника, девять лет находившегося в федеральном розыске

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области установили местонахождение злоумышленника, около 9 лет находившегося в федеральном розыске

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных орловскими оперативниками на территории ряда регионов, удалось задержать обвиняемого, который в 2009 году скрылся от правоохранительных органов.

Задержать злоумышленника удалось при содействии сотрудников Московского уголовного розыска в Москве. Там ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности орловец жил и работал под вымышленным именем.

Гражданин 1972 года рождения, обвиняемый в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и хулиганства, скрылся от правоохранительных органов на стадии судебного следствия.

В январе 2002 года он, находясь в одном из увеселительных заведений города Орла, нанес посетителю удары, в том числе ножом, причинив тяжкий вред его здоровью, а также совершил хулиганские действия.

В настоящее время сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области доставили разыскиваемого в СИЗО города Орла, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Авг 2018 в 18:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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