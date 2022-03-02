Орловские организации могут получить налоговые льготы

В феврале 2022 года от организаций поступило 221 заявление о представлении налоговых льгот по земельному и транспортному налогам за 2021 год. В январе 2022 года от организаций поступило всего 22 аналогичного заявления. Таким образом, количество заявлений от налогоплательщиков – юридических лиц о предоставлении налоговых льгот по земельному и транспортному налогам за прошедший месяц возросло на 90%.

Пресс-служба ФНС напоминает, что заявление о предоставлении налоговой льготы организации, имеющие право на льготы по транспортному и земельному налогам за налоговый период 2021 года, могут направить в налоговый орган по своему выбору.

Узнать о праве на налоговую льготу за налоговый период 2021 года, а также ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы о предоставлении организациям льгот по транспортному и земельному налогам, возможно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.