Орловские пенсионеры начнут получать выплаты в 5 тыс. рублей с 13 января

С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей 15 млн пенсионерам, информирует УФПС Орловской области.

Выплата будет производиться гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты будет осуществляться на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом – с 13 числа и до дня окончания выплатного периода. Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число месяца, выплата 5 000 рублей будет произведена с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты была сообщена ранее при доставке пенсии за декабрь 2016 года и за январь 2017 года. При этом, в отдельных регионах доставка единовременных выплат начнется уже 12 января.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление, и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января, либо  почтальон доставит ее в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в свое почтовое отделение, сообщать свои контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения можно узнать на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices.

 

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Опубликовано 11 Янв 2017 в 14:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 26

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