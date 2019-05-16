Орловские пенсионеры продолжают пикетировать администрацию области

Пенсионеры протестуют против лимитирования поездок по единому социальному проездному билету.

Напомним, ранее стоимость единого социального проездного билета составляла 350 рублей, количество поездок было неограниченным. В декабре 2018 года Андрей Клычков подписал постановление, согласно которому стоимость льготного проездного увеличилась на сто рублей, а количество поездок ограничилось до 60 в месяц.

После жалоб граждан, серии пикетов и видеообращений глава региона увеличил количество поездок в дачный сезон до 90. С октября льготники вновь могут рассчитывать только на 60 поездок по проездному.

Пенсионеры не прекращают пикеты, требуют вернуть безлимитный проезд для льготников и призывают чиновников лимитировать собственные поездки на служебном транспорте.