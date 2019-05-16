16 мая 2019



Орловские пенсионеры продолжают пикетировать администрацию области

Пенсионеры протестуют против лимитирования поездок по единому социальному проездному билету.

Напомним, ранее стоимость единого социального проездного билета составляла 350 рублей, количество поездок было неограниченным. В декабре 2018 года Андрей Клычков подписал постановление, согласно которому стоимость льготного проездного увеличилась на сто рублей, а количество поездок ограничилось до 60 в месяц.

После жалоб граждан, серии пикетов и видеообращений глава региона увеличил количество поездок в дачный сезон до 90. С октября льготники вновь могут рассчитывать только на 60 поездок по проездному.

Пенсионеры не прекращают пикеты, требуют вернуть безлимитный проезд для льготников и призывают чиновников лимитировать собственные поездки на служебном транспорте.

 

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Опубликовано 16 мая 2019 в 16:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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