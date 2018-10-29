29 октября 2018



Орловские пенсионеры стали лауреатами всероссийского конкурса «Поединки хоров»

Народный коллектив «Стрелецкий хор русской песни» Орловского района стал лауреатом II степени всероссийского «Поединка хоров», сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области.

III конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России проходил 25-27 октября в Сергиевом Посаде.

В конкурсе принимали участие 30 творческих коллективов из различных регионов страны – от Центральной России и Северного Кавказа до Дальнего Востока. Конкурс был приурочен к 100-летию ВЛКСМ.

В этом году к участию в конкурсе допускались только те коллективы, в которых не менее 70 процентов участников были не моложе 55 лет.

 

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Опубликовано 29 Окт 2018 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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