Орловские пенсионеры стали лауреатами всероссийского конкурса «Поединки хоров»

Народный коллектив «Стрелецкий хор русской песни» Орловского района стал лауреатом II степени всероссийского «Поединка хоров», сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Орловской области.

III конкурс вокально-хоровых коллективов пенсионеров России проходил 25-27 октября в Сергиевом Посаде.

В конкурсе принимали участие 30 творческих коллективов из различных регионов страны – от Центральной России и Северного Кавказа до Дальнего Востока. Конкурс был приурочен к 100-летию ВЛКСМ.

В этом году к участию в конкурсе допускались только те коллективы, в которых не менее 70 процентов участников были не моложе 55 лет.