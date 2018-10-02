Орловские переработчики вторсырья появятся на единой карте

Движение «ЭКА» собирает базу переработчиков и заготовителей вторсырья Орловской области. Проект действует в рамках продвижения раздельного сбора и переработки отходов в России. Карта перерабатывающих предприятий появится на интерактивном экологическом путеводителе kapoosta.ru , который объединит “зеленых” предпринимателей и экологические объекты. Цель проекта — показать, что перерабатывающая отрасль и рынок вторсырья существует и мотивировать управляющие компании, жилищные объединения и муниципальные власти к налаживанию раздельного сбора и передаче отходов во вторичную переработку.

Для размещения на карте заготовителям и переработчикам вторсырья Орловской области необходимо заполнить специальную анкету, после чего на kapoosta.ru будут размещены контактные данные предприятий и информация о заготавливаемых и перерабатываемых ими видах отходов. Благодаря такой базе заготовители и переработчики вторсырья региона смогут заявить о своей деятельности и найти новых партнеров и клиентов. Управляющие компании и жилищные объединения, в свою очередь, смогут напрямую договариваться с заготовителями об установке контейнеров для сбора вторсырья и регулярном вывозе отходов, — сообщили в пресс-службе движения «ЭКА».