Орловские перевозчики получили последнее китайское предупреждение

Орловским перевозчикам напомнили о нововведениях в работе общественного транспорта. Помимо прочего уже в который раз была затронута особо волнующая пассажиров тема — работа транспорта в вечерние часы. «В контрактах указано расписание в рабочие, выходные и праздничные дни. Его необходимо соблюдать. Поэтому просьба свои обязательства выполнять, иначе мы будем с вами прощаться», — уже в который раз предупредил перевозчиков замначальника управления городского хозяйства и транспорта Вадим Ничипоров.

Также он отметил, что в ближайшие 2,5 года вряд ли получится сохранить реестр в том виде, в каком он есть сейчас. Это, в первую очередь, связано с развитием инфраструктуры, изменением пассажиропотока и прочими факторами. Однако основная модель останется прежней. А уже в следующем году будет принят документ планирования, чтобы перевозчики могли понимать, в каком направлении двигаться. В частности, их заранее предупредят на каком маршруте планируется менять малогабаритные автобусы на более вместительные. Чтобы перевозчики могли заранее планировать лизинг или покупки новой техн