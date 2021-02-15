Орловские перевозчики просят увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей

Перевозчики попросили увеличить тариф на проезд в общественном транспорте.

В адрес администрации Орла поступило коллективное обращение от частных перевозчиков, а также обращение от МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» о необходимости пересмотра тарифа на проезд в общественном транспорте, сообщает администрация города Орла.

Перевозчики традиционно указывают, что регулируемый тариф на разовый проезд и провоз багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Орла в размере 17 рублей, рассчитывавшийся в 2017 году и принятый с 1 января 2018 года, не пересматривался более трех лет.

За это время цена 1 литра дизельного топлива выросла с 37,98 рублей до 46 рублей (21,1%), цена 1 литра газомоторного топлива выросла с 19,18 рублей до 25 рублей (30,3%); размер МРОТ в Орловской области вырос на 15,5%, цена автобусов увеличилась на 30%.

Доля пассажиров, использующих наличный способ оплаты, находится на уровне 20% от общего числа пассажиров, что не позволяет компенсировать рост себестоимости перевозок.

Таким образом, перевозчики посчитали, что проезд в общественном транспорте должен стоить не менее 30 рублей.

Власти Орла отмечают, что повышение тарифа необходимо, однако такой резкий рост недопустим. Финансово-экономическое управление администрации Орла проведет проверку экономической целесообразности повышения стоимости проезда.