Орловские почтальоны в апреле доставят пенсии досрочно

Почта России просит пенсионеров оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем клиентам Почты России на дом досрочно.

Все выплаты будут произведены до 12 апреля 2020 года включительно.

В доставке пенсий заняты полторы тысячи почтальонов. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, почтальоны с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) могут принять коммунальные платежи, оформить подписку, произвести оплату услуг связи.

В подтверждении оплаты клиенту выдаётся кассовый чек.