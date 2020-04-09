9 апреля 2020



Орловские почтальоны в апреле доставят пенсии досрочно

Почта России просит пенсионеров оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем клиентам Почты России на дом досрочно.

Все выплаты будут произведены до 12 апреля 2020 года включительно.

В доставке пенсий заняты полторы тысячи почтальонов. Они обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, почтальоны с помощью мобильных почтово-кассовых терминалов (МПКТ) могут принять коммунальные платежи, оформить подписку, произвести оплату услуг связи.

В подтверждении оплаты клиенту выдаётся кассовый чек.

 

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Опубликовано 09 Апр 2020 в 13:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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