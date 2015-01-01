Орловские поисковики нашли останки 10 бойцов Красной Армии

Ранняя весна позволила поисковым отрядам начать первые разведки и возле деревни Малая Гать Орловского района были подняты останки 10 бойцов Красной Армии. Работы велись в конце минувшей недели. Отряд обследовал участок местности где 3 октября 1941 года велись боевые действия. Как уточнили в пресс-службе облправительства, раскопки проводились ребятами в составе сводной группы военно-исторического поискового клуба «Дороги войны» и межрегионального поискового объединения «Костёр».