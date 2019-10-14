Орловские поисковики обнаружили останки 14 бойцов Красной армии в д. Вяжи

Участники поискового отряда «Память» УФССП России по Орловской области завершили осенний этап Вахты Памяти, которая проходила в деревне Вяжи Новосильского района.

С середины сентября до начала октября поисковики с лопатами в руках

обследовали более 1000 кв. метров местности. Участники поискового отряда

«Память» совместно с членами других поисковых объединений обнаружили и подняли останки 14 бойцов Красной Армии. В ходе экспедиции были найдены остатки амуниции и личные вещи красноармейцев, информирует пресс-служба ведомства.