Орловские поисковики обнаружили останки 18 красноармейцев и два медальона

Как сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области, в минувшие выходные в ходе поисково-разведывательного выезда члены поискового отряда «Память» УФССП и поискового отряда «Неручь» в составе Орловской региональной поисковой организации «Отечество» обнаружили и подняли останки 18 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Работы проводились вблизи деревни Вяжи Новосильского района. В годы Великой Отечественной войны в этих местах шли ожесточенные бои. До сих пор многие солдаты, воевавшие здесь, считаются пропавшими без вести.

Поисковики слой за слоем аккуратно снимали кубометры земли, ориентировались по сигналу металлоискателя, тщательно просеивали почву. И их старания не оказались напрасными: удалось обнаружить и поднять останки 18 бойцов. Рядом с красноармейцами поисковики нашли два солдатских медальона. К сожалению, один из медальонов оказался пустым, второй передадут на исследование.