26 марта 2020



Орловские поисковики обнаружили останки 18 красноармейцев и два медальона

Как сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области, в минувшие выходные в ходе поисково-разведывательного выезда члены поискового отряда «Память» УФССП и поискового  отряда «Неручь» в составе Орловской региональной поисковой организации «Отечество» обнаружили и подняли  останки 18 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
Работы проводились вблизи деревни Вяжи Новосильского района.  В годы Великой Отечественной войны  в этих местах шли ожесточенные бои. До сих пор многие солдаты, воевавшие здесь, считаются пропавшими без вести.
Поисковики слой за слоем аккуратно снимали кубометры земли, ориентировались по сигналу металлоискателя, тщательно просеивали почву.   И их старания не оказались напрасными: удалось обнаружить и поднять останки 18 бойцов. Рядом с красноармейцами поисковики нашли два солдатских медальона. К сожалению, один из медальонов оказался пустым, второй передадут на исследование.

 

Все хорошее уже продали до нас
Названы лучшие учреждения культуры Орловской области
Ограничение движения в Орле
Опубликовано 26 Мар 2020 в 13:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

Новости

О борьбе жителей д. Овсянниково за блага цивилизации.



Праздничный ужин для любимых в день 8 марта по рецепту депутата Рыбакова.



О европейских стандартах и мусорной реформе.



С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



О дороге в "рай" и ее бенефициаре.



Критический взгляд депутата Рыбакова на инвест послание Клычкова. Основные тезисы



Часть 2. Инвестиционное послание Клычкова без прикрас. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Часть 1. Инвестиционное послание Клычкова. Критический взгляд депутата Рыбакова.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"