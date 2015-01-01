Орловские поисковики посвятили песню Бессмертному полку

Авторами песни «Орловский бессмертный полк» являются участники музыкальной группы «Наследие», исполняющей и популяризирующей военно-патриотические песни и песни советского периода.

Исполняет песню Елена Машихина, она же – автор текста. Музыку сочинил Кирилл Климов. Еще одна песня ВИА «Наследие» — «Кривцовские высоты» — исполнялась коллективом на Кривцовском мемориале в Болховском районе 18 февраля 2017 года в рамках лыжной гонки памяти Федора Давыдова и шести лыжных батальонов, участвовавших в боях за освобождение Орловщины. Эту песню группа исполнит и на открытии Вахты Памяти – 2017.

Участники музыкального коллектива входят в историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие».