Орловские поисковики посвятили песню Бессмертному полку

Авторами песни «Орловский бессмертный полк» являются участники музыкальной группы «Наследие», исполняющей и популяризирующей военно-патриотические песни и песни советского периода.

Исполняет песню Елена Машихина, она же – автор текста. Музыку сочинил Кирилл Климов. Еще одна песня ВИА «Наследие» — «Кривцовские высоты» — исполнялась коллективом на Кривцовском мемориале в Болховском районе 18 февраля 2017 года в рамках лыжной гонки памяти Федора Давыдова и шести лыжных батальонов, участвовавших в боях за освобождение Орловщины. Эту песню группа исполнит и на открытии Вахты Памяти – 2017.

Участники музыкального коллектива входят в историко-патриотическое поисковое объединение «Наследие».

 

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Опубликовано 06 Апр 2017 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 15

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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