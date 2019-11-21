Орловские поисковики вернули имя неизвестному солдату

В минувшие выходные в ходе поисково-разведывательного выезда члены

поискового отряда «Память» УФССП России по Орловской области в составе

Орловской региональной поисковой организации «Отечество» обнаружили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Работы проходили на территории Новосильского района Орловской

области. В годы Великой Отечественной войны в этих местах шли жестокие

бои.

Поисковики слой за слоем аккуратно снимали кубометры земли,

ориентировались по сигналу металлоискателя, тщательно просеивали

почву. И старания оказались не напрасными: удалось обнаружить и

поднять останки бойца, рядом с которым находилась красноармейская

книжка. В ходе кропотливой работы из обрывков фраз чудом сохранившегося документа, удалось установить личность погибшего солдата. Им оказался ПОГОЖЕВ Павел Николаевич 1924 г.р.

До войны Павел Николаевич проживал в Орджоникидзевском крае, Труновском районе, селе Донское, был призван Труновским РВК, погиб 15 июля 1943 года.

Поисковики в ходе работы с архивными документами установили родственников погибшего солдата, сообщает УФССП по Орловской области.