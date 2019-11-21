Орловские поисковики вернули имя неизвестному солдату
В минувшие выходные в ходе поисково-разведывательного выезда члены
поискового отряда «Память» УФССП России по Орловской области в составе
Орловской региональной поисковой организации «Отечество» обнаружили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Работы проходили на территории Новосильского района Орловской
области. В годы Великой Отечественной войны в этих местах шли жестокие
бои.
Поисковики слой за слоем аккуратно снимали кубометры земли,
ориентировались по сигналу металлоискателя, тщательно просеивали
почву. И старания оказались не напрасными: удалось обнаружить и
поднять останки бойца, рядом с которым находилась красноармейская
книжка. В ходе кропотливой работы из обрывков фраз чудом сохранившегося документа, удалось установить личность погибшего солдата. Им оказался ПОГОЖЕВ Павел Николаевич 1924 г.р.
До войны Павел Николаевич проживал в Орджоникидзевском крае, Труновском районе, селе Донское, был призван Труновским РВК, погиб 15 июля 1943 года.
Поисковики в ходе работы с архивными документами установили родственников погибшего солдата, сообщает УФССП по Орловской области.