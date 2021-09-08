8 сентября 2021



Орловские полицейские дежурят возле переходов к школам

Вот уже несколько дней прохожие обращают внимание на невероятную вежливость орловских водителей. Пешеходов пропускают везде и довольно настойчиво. Как оказалось, секрет на удивление прост — возле переходов и перекрестков, расположенных вблизи образовательных учреждений, с начала учебного года дежурят сотрудники полиции совместно со слушателями юридического института. Акция должна помочь снизить уровень детского дорожно-транспортного травматизма, а также
привлечь внимание школьников к необходимости адаптироваться к ежедненым переходам через дорогу.

Сотрудники полиции уделяют особое внимание несовершеннолетним пешеходам, которые после длительного перерыва вновь сели за парты. Стражи правопорядка помогают адаптироваться детям на проезжей части, ведь многие ребята отвыкли от городской суеты и ежедневного маршрута в школу. Также присутствие сотрудников органов внутренних дел дополнительно дисциплинирует водителей транспортных средств, отвыкших от большого количества пешеходов вблизи образовательных учреждений.

Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции принимают активное участие в проведении профилактических акций, занятий и конкурсов для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Также в ближайшее время будут организованы встречи с родителями и педагогами на родительских собраниях и семинарах.

 

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Опубликовано 08 Сен 2021 в 16:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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