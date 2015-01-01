Орловские полицейские напомнили жителям признаки фальшивок

Орловские полицейские накануне майских праздников напомнили жителям, как отличить фальшивые денежные купюры. Основные отличительные признаки поддельных купюр: на подлинной пятитысячной купюре при наклоне видны радужные полосы, также при наклоне подлинной купюры видны буквы РР. Через лупу отчетливо видна надпись 5000 ЦБ РФ. На фальшивой пятитысячной купюре серия и номер стирается, радужных полос не видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и надпись 5000 ЦБ РФ отсутствует. На подлинной тысячной купюре также при наклоне видны радужные полосы, буквы РР, а через лупу отчетливо читается надпись 1000 ЦБ РФ.

Поддельные денежные знаки обычно сбываются на предприятиях оптовой и розничной торговли, в сфере услуг, а также отдельным гражданам, в местах большого скопления людей, в частности, на рынках. Как правило, чаще всего обнаруживаются фальшивые деньги номиналом пять и одна тысяча рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Если у вас возникли сомнения, являются ли настоящими имеющиеся деньги, можно обратиться в любое отделение банка и попросить проверить их на подлинность. Если вы стали жертвами фальшивомонетчиков и у вас оказались купюры, вызывающие сомнение в подлинности, не пытайтесь их сбыть. Принесите их в полицию и расскажите, как именно они попали к вам. Во-первых, вы сами избежите уголовного преследования. А во-вторых, что очень важно — поможете выйти на след настоящих преступников.

 

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Опубликовано 25 Апр 2017 в 13:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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