Орловские полицейские отыскали пропавшую пенсионерку

Жительница Кромского района, 64-летняя пенсионерка, 20 октября ушла из дома без сотового телефона и верхней одежды. О её пропаже родственники заявили в этот же день.

Как сообщает УМВД по Орловской области, сотрудниками полиции были организованы поиски пропавшей женщины. В поисках задействовали не только весь личный состав ОМВД, но и сотрудников Центра кинологической службы регионального УМВД.

Полицейские и родственники пропавшей обследовали территории вблизи нескольких населенных пунктов Кромского района, рыбного хозяйства. Параллельно другая группа розыскников обследовала возможные места нахождения женщины – у родственников и знакомых.

Около двух часов ночи 21 октября в ходе осмотра участка местности вблизи кладбища села Шахово, полицейские услышали тихий зов на помощь. Осветив участок, они обнаружили лежавшую на земле замерзающую женщину.

Полицейские и родственники укрыли её своими куртками и перенесли в служебный автомобиль, затем доставили женщину в больницу.

Медики диагностировали у пострадавшей переохлаждение. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.

 

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Опубликовано 23 Окт 2017 в 16:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 4

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