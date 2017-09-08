Орловские полицейские отыскали пропавшую пенсионерку

Жительница Кромского района, 64-летняя пенсионерка, 20 октября ушла из дома без сотового телефона и верхней одежды. О её пропаже родственники заявили в этот же день.

Как сообщает УМВД по Орловской области, сотрудниками полиции были организованы поиски пропавшей женщины. В поисках задействовали не только весь личный состав ОМВД, но и сотрудников Центра кинологической службы регионального УМВД.

Полицейские и родственники пропавшей обследовали территории вблизи нескольких населенных пунктов Кромского района, рыбного хозяйства. Параллельно другая группа розыскников обследовала возможные места нахождения женщины – у родственников и знакомых.

Около двух часов ночи 21 октября в ходе осмотра участка местности вблизи кладбища села Шахово, полицейские услышали тихий зов на помощь. Осветив участок, они обнаружили лежавшую на земле замерзающую женщину.

Полицейские и родственники укрыли её своими куртками и перенесли в служебный автомобиль, затем доставили женщину в больницу.

Медики диагностировали у пострадавшей переохлаждение. В настоящее время ее состояние оценивается как удовлетворительное.