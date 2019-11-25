Орловские полицейские отыскали тело пропавшего мужчины

Оперативники уголовного розыска регионального УМВД установили злоумышленника, причастного к убийству жителя поселка Глазуновка.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ранее в ОМВД России по Глазуновскому району обратились родственники мужчины 1979 г.р. Граждане сообщили, что мужчина накануне исчезновения отправился в соседнюю деревню.

Полицейские организовали розыск пропавшего, распространили ориентировки. Спустя время, когда мужчину так и не обнаружили, полицейские стали рассматривать и криминальную версию его исчезновения.

Следственными органами Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения гражданина, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 «Убийство».

К розыскным мероприятиям подключились оперативники Управления уголовного розыска регионального УМВД. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили последнее место пребывания пропавшего гражданина. Перед исчезновением он находился в соседней деревне Отрада в гостях у своего знакомого – ранее судимого за тяжкое преступление 47-летнего местного жителя.

Было установлено, что в ночь со 2 на 3 ноября они вместе распивали алкоголь. В процессе конфликта хозяин убил гостя, расчленил его тело и закопал останки в поле.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.