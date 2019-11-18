Орловские полицейские подвели итоги операции «Алкоголь»

В ходе оперативно-розыскных и профилактических мероприятий сотрудники УЭБиПК УМВД России по Орловской области проверили предприятия, осуществляющие производство, хранение, сбыт спиртосодержащей и алкогольной продукции.

Также осуществлены проверки в отношении организаций, прекративших фактическую деятельность в связи с прекращением срока действия соответствующих лицензий.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, всего проведено 257 проверочных мероприятий, выявлен 21 факт реализации контрафактной продукции, составлено 34 административных протокола об административных правонарушениях. Из незаконного оборота изъято 328,75 литра готовой продукции.

Так, в помещении магазина ИП в Северном районе г. Орла было изъято 18 бутылок готовой продукции, наполненных спиртосодержащей жидкостью крепостью 40%. На всех бутылках отсутствовали федеральные специальные акцизные марки. Изъятая продукция направлена на исследование, в данный момент проводится административное расследование.

В магазине, расположенном в Заводском районе Орла, изъято 23 бутылки готовой продукции без акцизных марок, которая реализовывалась без лицензии. В настоящий момент проводится административное расследование.

В Ливнах в магазине автозапчастей полицейские обнаружили и изъяли 90 бутылок водки с внешними признаками подделки, без акцизных марок. По данному факту составлен административный протокол.

Также в отношении жительницы города Орла возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ. Женщина осуществляла реализацию спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей.

Сотрудниками ОМВД России по Должанскому району задокументированы повторные факты реализации спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья потребителей. Материалы проверки в отношении местной жительницы направлены в следственный комитет, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.