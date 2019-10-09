Орловские полицейские поймали мошенника

Сотрудники уголовного розыска установили причастность 56-летнего гражданина к совершению мошенничества.

В отдел полиции № 3 (по Северному району) УМВД России по г. Орлу с заявлением обратился местный житель. Гражданин рассказал, что недалеко от банка на ул. Металлургов незнакомец попросил его разменять мелкие купюры на крупные. Потерпевший передал злоумышленнику 20 тысяч рублей, а взамен получил стопку банкнот. Пересчитав деньги, мужчина обнаружил только пять тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Полицейские получили подробное описание злоумышленника, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья 1963 года рождения.

Злоумышленник сознался в содеянном. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.