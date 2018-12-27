27 декабря 2018



Орловские полицейские пресекли незаконный оборот около 20 тыс. бутылок поддельного алкоголя

На автодороге М-2 сотрудники УЭБ и ПК регионального УМВД вместе с инспекторами ДПС остановили для проверки автомобиль МАЗ с полуприцепом «Тонар». Водитель, направлявшийся в другой регион, предоставил полицейским документы на перевозимый груз — товарно-транспортные докладные и другую документацию. В контейнере, закрепленном на прицепе, вместо заявленных в документации продуктовых товаров находились ящики с алкоголем.

Всего в машине было обнаружено и изъято 988 ящиков с более 19 тысячами 700 бутылками алкогольной продукции (водки), что составило около 10 тысяч литров.

Также в ходе осмотра сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что на бутылках размещены этикетки, внешне схожие по оформлению с акцизными марками РФ, но на самом деле таковыми не являющиеся.

Изъятая спиртосодержащая продукция помещена на ответственное хранение. Отобранные для исследования образцы направлены в Экспертно-криминалистический центр регионального УМВД, где определят, является ли продукция опасной для жизни и здоровья потребителей.

По результатам экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу устанавливают лиц, причастных к незаконному обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Дек 2018 в 11:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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