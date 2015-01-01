Орловские полицейские призывают жителей к осторожности при покупках через Интернет

Интернет-мошенники используют различные схемы, чтобы обмануть доверчивых пользователей. Например, размещают объявления по продаже товаров через Интернет-сайты по привлекательной цене. Обычно они просят перечислить предоплату на указанные реквизиты, зачастую путем денег на некий виртуальный кошелек через терминал экспресс-оплаты. Спустя несколько дней после получения денег злоумышленники перестают отвечать на звонки и сообщения, а потерпевшие не получают свои заказы, либо им приходит некачественный товар.

Как показывает практика, многие из граждан даже не задумываются о том, что могут стать жертвами мошенников. Поэтому сотрудники полиции просят быть предусмотрительнее при виде объявлений о продаже товаров с необоснованно низкой стоимостью. Ценные вещи никогда не будут стоить на порядок ниже рыночной цены. Чересчур низкая стоимость товара должна вызвать подозрение — cообщает пресс-служба УМВД.

Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату за приобретаемый товар, подумайте, насколько вы готовы доверять незнакомому человеку. Поищите информацию о магазине в сети Интернет, посмотрите, как долго он находится на рынке. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая, однако, о том, что преступники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Воспользуйтесь Интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.

При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь в том, что знаете адрес, по которому вы сможете направить претензию в случае, если будете недовольны покупкой.

Никогда не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов. Помните о том, что интернет-магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме. Если вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками крайне высока. Помните, что перечисляя деньги незнакомцам, вы не имеете гарантии их возврата в случае, если сделка не состоится.

Предупредите родных и близких о подобных случаях. Если что-либо из происходящего с вами вызывает сомнения – проконсультируйтесь со своими знакомыми, родственниками.

При малейших подозрениях на мошенничество незамедлительно звоните в полицию по телефону «02» (с мобильного «102»).