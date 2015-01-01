Орловские полицейские раскрыли кражи сотовых в спорткомплексе

По информации пресс-службы УМВД по Орловской области, сотрудники уголовного розыска установили причастность 30-летнего жителя Орла к четырем хищениям имущества на сумму свыше 30 тысяч рублей.

В период с февраля по март 2017 года в дежурную часть УМВД России по г. Орлу с заявлениями обращались потерпевшие. Они рассказали, что из раздевалки спорткомплекса, расположенного в Советском районе Орла, неизвестные похитили принадлежащие им сотовые телефоны. Общая сумма ущерба составила порядка 33 тысяч рублей. По фактам краж полицейские возбудили четыре уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Подозреваемый признался в содеянном. Оперативники выяснили, что злоумышленник несколько раз находился на территории спортивного комплекса. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, он в разное время похитил четыре сотовых телефона из одежды потерпевших. Часть краденого злоумышленник сбыл в Заводском районе Орла. В настоящее время сотовые телефоны изъяты. Ведется следствие.