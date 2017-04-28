Орловские полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты

Сотрудники МО МВД России «Мценский» раскрыли кражу денежных средств с банковской карты жительницы Мценска.

В дежурную часть МО МВД России «Мценский» с заявлением обратилась 36-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что с ее кредитной карты похищены 60 тысяч рублей. По данному факту следователи следственного отдела МО МВД России «Мценский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1982 года рождения.

В беседе с полицейскими злоумышленник признался в содеянном. Оперативники установили, что ранее подозреваемый вместе со своей знакомой был в гостях у потерпевшей и увидел конверт с пин-кодом и лежащей внутри банковской картой. Злоумышленник похитил с карты денежные средства, а через некоторое время вернул её на место. Потерпевшая узнала о хищении только спустя месяц, когда пришла в банк и обнаружила недостаточное количество денег на карте.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о не- выезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 22 мая 2017 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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