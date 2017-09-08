Орловские полицейские раскрыли кражу золота на 330 тысяч рублей

В ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу обратилась гражданка 1954 года рождения. Женщина заявила, что пропали ее золотые украшения на общую сумму 330 тысяч рублей. Потерпевшая заподозрила в краже бывшего сожителя своей родственницы, гражданина другого государства.

По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России «Кража» следственным отделом ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что сдав часть похищенных украшений в торговые точки, занимающиеся скупкой золотых изделий в Орле, подозреваемый уехал в Московскую область.

Оперативники отправились в столицу разыскивать подозреваемого. В это время он пришел в одно из отделений полиции столичного региона, узнав, что его разыскивают в связи с подозрением в совершении преступления, и признался в краже.

Орловские полицейские доставили подозреваемого в Орел. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Ноя 2017 в 17:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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